İş insanı Cenk Küpeli ile geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturan Demet Şener, geçtiğimiz gün oğlu Ömer ve eşi Cenk Küpeli ile Gayrettepe'de objektiflere takıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, bir süredir üzerinde çalıştığı markası ile ilgili, güzel geri dönüşler aldığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu söyledi.

Eski manken, hedeflerinin arasında markasının, en iyi üç şirketten bir tanesi olmasını istediğini de belirtti.