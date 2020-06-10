Kızının fotoğrafını yayınlayan Şener, paylaşımına şu notu düştü:

Benim ilk göz ağrım, canım, kalbi güzel, kendi güzel kızım... İyi ki doğdun. İyi ki benim kızım oldun. Hep sağlıklı, mutlu, huzurlu ol. Seni çok çok çok seviyorum. Ne çabuk büyüdün de 15 yaşına giriyorsun. Şimdi boy ölçüştük ve neredeyse benim boyumdasın, inanamıyorum.