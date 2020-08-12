Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kuaförde bakım yaptıran Şener, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Eşi Cenk Küpeli ile geçtiğimiz günlerde Ege sahillerinde tatil yapan Demet Şener, işleri nedeniyle tatile ara verdiklerini belirtti. Şener, konuyla ilgili, "Tekrar tatile gideceğiz. İş yoğunluğundan döndük" ifadelerini kullandı.