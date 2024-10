Usülsüz bağış topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili iddianamede sahibi olduğu otelin adı geçen iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, "Bütün ilişkim Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir" dedi.

New York Belediye Başkanı'na dava

Söz konusu iddianamede adı yazılmasa da “St. Regis İstanbul'un sahibi varlıklı iş kadını" olarak anılan Demet Sabancı Çetindoğan, DW Türkçe’den Pelin Ünker’e yaptığı açıklamada Türkiye'nin tanıtımına gönüllü hizmet veren bir iş insanı olduğunu belirterek "Türkiye karşıtı propagandalar karşısında; önyargıları ve yanlış tarihi birikimleri silmek, kültürler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla hiçbir karşılık beklemeksizin her zaman gönüllü olarak konukseverlik göstermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

“NEW YORK’TAKİ SEMPOZYUMDA TANIŞTIK”

Çeşitli sivil toplum faaliyetlerinde bulunduğunu ve otelinde ağırladığı üst düzey isimler arasında Prenses Michael of Kent, Prens Edward (Edinburg Dükü), Colin Powell, Madeleine Albright, Oprah Winfrey, Prenses Marie Gabrielle de Savoie, Prens ve Prenses Liechtenstein, Prens Michael of Yugoslavia, Kontes Karin Sassoli de Bianchi de Medici, Michael Kors, Roberto Cavalli'nin yer aldığını anımsatan Çetindoğan, Adams ile New York'ta 28 Mart 2016'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "İpek Yolu" konulu sempozyumda tanıştığını söyledi.