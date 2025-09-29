Demet Özdemir: Elveda eylül
Demet Özdemir, eylül ayında gezdiği yerlerden ve yaptığı etkinliklerden fotoğrafları paylaştı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sonbaharın ilk ayı eylüle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla veda etti.
Demet Özdemir, ay boyunca gezdiği yerlerden kareleri ve yaptığı aktiviteleri takipçileriyle buluşturdu.
Oyuncu, 16.8 milyonlu takipçili Instagram hesabından yayımladığı gönderileriyle ilgi çekti.
Demet Özdemir, yaptığı paylaşımına; "Elveda Eylül" notunu düştü. Oyuncunun gönderisi, kısa sürede hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.
Fotoğraflar: Instagram