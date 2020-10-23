Demet Akalın'ın sözleri tepki topladı

48 yaşındaki şarkıcı, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu belirterek, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı.