DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanlığı'na yeniden Ali Yüce seçildi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanlığı'na yeniden Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce seçildi.

1991 yılında temelleri atılan DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi, iki ülke özel sektörü arasında iş birliği imkanı bulunan inşaat, makine ve ekipmanlar, enerji-taahhüt projeleri, bankacılık ve finans, turizm, demir çelik sanayii, otomotiv ve yedek parça sanayi, çimento sanayi ve savunma sanayi alanlarında etkinlikler düzenleyerek iki ülke iş dünyası arasındaki ticari ilişkileri kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

İş Konseyi, bu doğrultuda üst düzey resmi görüşmeler ve İş Forum'ları gerçekleştiriyor. İki ülkede düzenlenen toplantı ve seminerler vasıtasıyla iş adamlarının ortak bir platformda bir araya getirilmesi, pazar ve iş imkanları konusunda bilgilendirme yapılması ve firmaların doğru ortaklar bulmalarına destek olunması da amaçlanıyor.

Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, DEİK İş Konseyi Başkanlığı'na tekrar seçilmesi konusunda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, global rekabet içerisinde önemli bir oyuncu konumuna gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. DEİK olarak ülkemizin dünya genelinde daha fazla tanınmasını ve ürünlerimizin küresel pazarlarda daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz" dedi.