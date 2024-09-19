Deha ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Deha ilk sezon yayın tarihi
Yeni sezonda Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan Deha dizisi için geri sayım başladı. Umut Aral'ın yönetmenliğini yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı ve izleyicilerin ilgisini çekti. Yıllar sonra karşı karşıya gelen bir baba ile oğulun intikam dolu yüzleşmesini konu alan dizi, büyük ilgi uyandırdı. Peki Deha ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
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Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yer aldığı Deha dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzası taşıyan "Deha", iyilikte ve kötülükte deha olan baba ile oğulun yıllar sonra karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir intikam öyküsünü konu alıyor. Peki Deha dizisi ilk sezon ne zaman başlıyor?
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DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı DEHA ilk bölümü 22 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak.
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DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.
Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.
DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Deha dizisinin oyuncu kadrosunda;
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.
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