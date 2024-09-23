'Deha' ilk bölümüyle reytinglerde zirvede

'Deha' hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. 'Deha' ilk bölümüyle ABC1 20+’da 6,24 izlenme oranı (rating) 16,97 izlenme payı (share), AB’de 6,17 izlenme oranı (rating) 18,52 izlenme payı (share) ve Total’de de 5,49 izlenme oranı (rating) 15,62 izlenme payı (share) elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu. ‘Deha’ sosyal medyada da izleyenlerin büyük beğenisini toplarken 11 saat boyunca listelerden inmedi.

Dizide matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra ABD'den teklif ve yüksek miktarda para ödülü kazandı. Herkesin konuştuğu bu başarısını ise duymasını istediği tek bir kişi vardı; o da babası İskender!

Çözülemeyen Matematik Sorusunu Devran Çözdü;

İskender, Devran henüz küçük bir çocukken onları terk edip gitmişti. Kendine Aysel ve Aysel’den olan oğlu Cesur ile yeni bir hayat kurdu.

Devran ve Ailesinin Acı Dolu Geçmişi;

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İnsanları dolandırarak hayatını geçiren İskender, yaptığı zekice planı devreye sokarak oğlu Cesur ile birlikte Hakim denen tehlikeli bir adamın elmaslarını çaldı. Devran’ın küçük kardeşi Boran, maddi durumlarının kötü olmasından dolayı sevdiği kızın gözünde küçük düşünce zengin olduğunu öğrendiği babası İskender’in peşine düştü. Boran’ın yıllar sonra İskender’i bulması ve baba oğlun görüşmeye başlaması herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirdi ve bir felaketi beraberinde getirdi. İskender, Boran’ı pahalı hediyelerle etkileyerek kendi tarafına çekti ama planı çok farklıydı. İskender’in, Hakim’in önüne atacak ailesinden birine ihtiyacı vardı ve bu kişi yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran’dı. Devran, çocukluk aşkı Esme’yle ABD planları yaparken Boran’ın davranışlarından şüphelendi ve onun İskender ile görüştüğünü öğrendi. Bunu engellemek için çok uğraşsa da başarılı olamadı. Hakim’i dolandıran ve ailesiyle tehdit edilen İskender, Aysel ve Cesur’la birlikte Kıbrıs’a kaçıyordu. Bu sırada Boran, babasının verdiği sahte paraları Hakim’e götürdü. İskender, Hakim’in Boran’a bir şey yapmayacağını düşündü ancak paranın sahte olduğunu anlayan Hakim, Boran’ı öldürdü. Boran’a ulaşamayan Devran ise kardeşi Yaman ile birlikte İskender’in evine geldi. Devran, yerde kanlar içinde yatan Boran’ı buldu. Kardeşinin ölümüyle sarsılan Devran’ın yaşadığı büyük acı izleyenleri derinden etkiledi ve ilk bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.