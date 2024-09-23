'Deha' ilk bölümüyle reytinglerde zirvede
SHOW TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı uzun süredir heyecanla beklenen yeni dizi 'Deha' dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ilk bölümüyle zirveye oturdu
'Deha' hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. 'Deha' ilk bölümüyle ABC1 20+’da 6,24 izlenme oranı (rating) 16,97 izlenme payı (share), AB’de 6,17 izlenme oranı (rating) 18,52 izlenme payı (share) ve Total’de de 5,49 izlenme oranı (rating) 15,62 izlenme payı (share) elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu. ‘Deha’ sosyal medyada da izleyenlerin büyük beğenisini toplarken 11 saat boyunca listelerden inmedi.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği SHOW TV’de ekranlara gelen Ay Yapım imzalı ‘Deha’ sürükleyici ilk bölümüyle dün akşam izleyicilerin karşısına çıktı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ herkesi ekran başına kilitledi. Diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Deha etiketi 11 saat 30 dakika X’te Türkiye’de TT listesinde yer aldı. İlk bölümdeki sahneleriyle çok konuşulan Aras Bulut İynemli de uzun saatler boyunca listelerden inmedi.
Dizide matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra ABD'den teklif ve yüksek miktarda para ödülü kazandı. Herkesin konuştuğu bu başarısını ise duymasını istediği tek bir kişi vardı; o da babası İskender!
Çözülemeyen Matematik Sorusunu Devran Çözdü;
İskender, Devran henüz küçük bir çocukken onları terk edip gitmişti. Kendine Aysel ve Aysel’den olan oğlu Cesur ile yeni bir hayat kurdu.
Devran ve Ailesinin Acı Dolu Geçmişi;
İnsanları dolandırarak hayatını geçiren İskender, yaptığı zekice planı devreye sokarak oğlu Cesur ile birlikte Hakim denen tehlikeli bir adamın elmaslarını çaldı. Devran’ın küçük kardeşi Boran, maddi durumlarının kötü olmasından dolayı sevdiği kızın gözünde küçük düşünce zengin olduğunu öğrendiği babası İskender’in peşine düştü. Boran’ın yıllar sonra İskender’i bulması ve baba oğlun görüşmeye başlaması herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirdi ve bir felaketi beraberinde getirdi. İskender, Boran’ı pahalı hediyelerle etkileyerek kendi tarafına çekti ama planı çok farklıydı. İskender’in, Hakim’in önüne atacak ailesinden birine ihtiyacı vardı ve bu kişi yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran’dı. Devran, çocukluk aşkı Esme’yle ABD planları yaparken Boran’ın davranışlarından şüphelendi ve onun İskender ile görüştüğünü öğrendi. Bunu engellemek için çok uğraşsa da başarılı olamadı. Hakim’i dolandıran ve ailesiyle tehdit edilen İskender, Aysel ve Cesur’la birlikte Kıbrıs’a kaçıyordu. Bu sırada Boran, babasının verdiği sahte paraları Hakim’e götürdü. İskender, Hakim’in Boran’a bir şey yapmayacağını düşündü ancak paranın sahte olduğunu anlayan Hakim, Boran’ı öldürdü. Boran’a ulaşamayan Devran ise kardeşi Yaman ile birlikte İskender’in evine geldi. Devran, yerde kanlar içinde yatan Boran’ı buldu. Kardeşinin ölümüyle sarsılan Devran’ın yaşadığı büyük acı izleyenleri derinden etkiledi ve ilk bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.
Boran, Devran’ın Kucağında Son Nefesini Verdi;
Boran’ın ölümü sonrasında bütün aile sarsılırken Devran’ın tüm planları değişti. İstanbul’da kalıp kardeşinin intikamını almaya karar veren Devran’ın artık tek amacı İskender’le yüzleşmekti. Bölümün finalinde Devran ve İskender bir kumar masasında karşı karşıya gelirken Devran’ın İskender’e ne yapacağı merak konusu oldu. Baba oğulun bu karşılaşmasında yaşanacaklara dair nefesler tutuldu.
İşte heyecan dolu final sahnesi;
İKİNCİ BÖLÜM 1'İNCİ TANITIMI YAYINLANDI
“BİR İNSAN BİRİNE BEDEL ÖDETMEK İÇİN KENDİ HAYATINI HİÇE SAYAR MI?”
‘Deha’nın yayınlanan ilk bölümünün ardından dikkat çekici yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda babası yüzünden öfkeli olan ve kardeşinin acısını yaşayan Devran, intikam almak için bir yola çıkıyor.
‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!