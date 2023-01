Dede Korkut Hikayeleri Özeti

Kazan Bey Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olması

Kazan Bey’in oğlunun bir isim sahibi olmamasına üzüldüğünü belirtmesi üzerine oğlu da babasından kendisine nasıl savaşacağını öğretmesini ister. Bunun üzerine Kazan Bey oğlunu bir ava çıkarır ve av sırasında düşmanla karşılaşır. Babasıyla savaşan oğlu ise düşmanın eline esir düşer ve Kazan Bey oğlunu kurtarmaya gidip yenilir. Bunun üzerine Oğuz beyleri ile birlikte bir kez daha düşmanın üzerine giderler ve düşman mağlup edilir.

Koca Duha Oğlu Deli Dumrul

Deli Dumrul bir çayın üzerine bir köprü diker ve geçenden de geçmeyenden de para alır. Köprünün üstünde bir kişinin ölmesi üzerine Deli Dumrul, Azrail’in kendisiyle savaşmasını ister. Bunun üzerine Allah, Azrail’i Deli Dumrul’un canını alması için yollar. Azrail’i bir türlü yakalayamayan Deli Dumrul, Allah’a iman eder ve bir can getirmesi halinde affedileceğini öğrenir. Deli Dumrul’un ne annesi ne babası can vermeyi kabul etmezler ancak karısı canını vermeyi kabul eder. Bunun üzerine Allah her ikisine de 140 yıl hayat verir ancak anne ve babasının canını alır.

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı

Babası Kanlı Turalı’ya onu evlendirmek istediğini söyler anca oğlan aradığı kızı bir türlü bulamaz. Bunun üzerine Kanlı Koca oğlunu Trabzon Tekfurunun kızı Selcen ile evlendirir. Evlendikleri gece düğüne düşmanlar saldırır ve Selcen kocasına yardım eder. Kan Turalı ise bu yardımın ardından, karısının düşmanı yenmekten dolayı övüneceğini düşünür ve Selcen’i öldürmeye karar verir. Selcen’in okun ucundaki demiri çıkarmasından dolayı karısını öldüremeyen Kan Turalı eşini de alarak yurtlarına geri dönerler.

Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek

Kazılık Koca yanına aldığı yiğitlerle beraber Karadeniz’de bulunan bir kaleye gider ve kalenin tekfuru Kazılık Koca’yı esir alır. Kazılık Koca’nın 16 yaşında olan oğlu olan Yiğenek ise babasının 16 senedir esir olduğunu öğrenir ve onu kurtarmaya karar verir. Dede Korkut’tan da öğütler alan oğul yanına aldığı yiğitlerle tekfuru yener ve babasını kurtarır.

Basat’ın Tepegözü Öldürmesi

Basat, Uruz Bey’in Oğuzlar’ın göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz’un çobanı Oğuzlar’ın yaylaya göç ettikleri sırada bir peri kızıyla çiftleşir. Peri kızı, bunun acısını Tepegöz’ü Oğuzlar’ın içine salarak çıkarır. Tepegöz, çocukların kulaklarını, burunlarını yer; adamları yiyerek öldürür. Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk da Tepegöz yüzünden ölmüştür. Basat gider ve kardeşi uğruna Tepegöz ile savaşır. Önce gözünü yok eder; sonra da öldürür.

Begil Oğlu Emren’in Hikayesi

Bayındır Han, Gürcistan’dan haraç olarak bir kılıç, bir çomak, bir at geldiğini görünce kızar. Dede Korkut, bu üç haracın da bir yiğide verilmesi yönünde akıl verir. Haraçları alan Begil Yiğit, Gürcistan sınırına yerleşir. Oğuz’a geldiğinde Kazan Bey’in Begil Yiğide avda hünerli olduğunu; ancak bu hünerin ata bağlı olduğunu söylemesi üzerine darılır. Oğuzlara başkaldırışından onu ancak karısı döndürür ve ava çıkmasını söyler. Av sırasında sağ uyluğunu kıran Begil, bunu bir süre saklar. Açıklaması üzerine Tekür bunu duyar ve Oğuz üstüne yürür. Begil oğlu Emren direnir. Allah ona kırk er gücü verir, böylece kâfirler yenilir.

Uşun Koca Oğlu Seğrek

Uşun Koca’nın Eğrek ve Seyrek adından iki oğlu vardır. Eğrek bir gün Kazan Bey’in karşısına geçer ve handan bir akın ister. Kazan Han da bunu kabul eder ancak akın sırasında Eğrek esir düşer ve Seğrek ise kardeşini kurtarmaya gider. Düşman, kardeşini tanımayan Eğrek’e; Seğrek’in bir deli olduğunu ve eğer onu öldürürse serbest kalacağını söylese de Eğrek kardeşini tanır ve ikisi bir olarak düşmanı yenerler.

Salur Kazan’ın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Onu Kurtarması

Tekfur Salur Kazan’a bir şahin gönderir ve Salur Kazan da sahincibaşına ava çıkacağını söyler. Hediye edilen şahin av esnasında Taman’ın kalesine konar. Şahini takip edern Salur Kazan ise uyuyakalır ve 7 gün boyunca uyur. Taman, Salur Kazan’ın Oğuz beyi olduğunu öğrenince onu esir alır. Taman’ın eşinin isteği üzerine esir edildiği kuyudan çıkarılan Salur Kazan’dan kâfirleri övmesi istenir, ama o övmez. Kardeşi ve oğlu olduğu için de öldürülemez. Oğlu Uruz, Salur Kazan’ı kurtarmaya gelir. Kazan ile oğlu savaştırılır ve Uruz babasını yaralar. Tam bu sırada Kazan Bey Uruz’a babası olduğunu açıklar. Uruz, babasının elini öper, yurtlarına dönerler.

İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek’in Öldüğü Hikayesi

Kazan 3 yılda bir İç ve Dış Oğuz beylerini toplar, helalini alır, nesi var nesi yoksa yağmalatırdı. Yine Kazan’ın evini yağmalattığı bir zaman Dış Oğuz beyleri gelmez, İç Oğuz beyleri yağma eder. Bunun üzerine Dış Oğuz beyleri Kazan’a düşman olur. Kılbaş adında bir bey Dış Oğuz beylerinden Aruz’un evine gider ve Dış Oğuz beylerinin Kazan Han’a kin beslediğini öğrenir. Kıbaş gittikten sonra Dış Oğuz beyleri yemin eder, Beyrek’in bu yemine katılmasını yoksa öldürüleceğini söylerler. Beyrek, kabul etmez, ancak Dış Oğuz beyleri de Beyrek’e kıyamaz. Aruz Bey, Beyrek’in sağ uyluğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han’a kanını yerde bırakmamasını vasiyet eder. Kazan Bey bunun üzerine İç Oğuz beylerini toplayarak Aruz’un evini yağmalar, kendisini öldürür. Kazan, Dış Oğuz beylerini affeder…