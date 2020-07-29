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Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) altıncısını düzenlediği “Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasının 2019 yılı kazananları belli oldu. Altıncı yılında “Evimizde Güven, Şehrimizde Güven” başlığıyla düzenlenen yarışma için uzmanlar tarafından eğitim kitleri hazırlandı. Yerel yönetimleri deprem güvenceli ve sigortalı hayatı yaygınlaştıran projeler hayata geçirmeye teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya 24 ilin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD) katıldı. “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor”un derece alanları bu yıl yarışmaya ilk kez katılan iller oldu. Birinciliğe Sivas, ikinciliğe Konya layık görülürken, Samsun ve Tekirdağ ise üçüncülüğü paylaştı. İllerin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında deprem güvenceli konut sayısını artırmayı ve sigortalı hayatı yaygınlaştırmayı hedefleyen yerel bilinçlendirme kampanyalarıyla yarışmaya katıldılar. 24 il, poliçe üretimleri, yıl boyunca düzenledikleri bilinçlendirici etkinlikler ve yürütülen projelerin hedef kitle üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anketler doğrultusunda yapılan etki analizleri olmak üzere farklı kriterlere göre değerlendirildi.

HERKESE DASK'I ANLATTILAR

“Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasının 2019 derece sahipleri, çocuk evleri, gençlik merkezleri, izci kampı, engelli vatandaşlara ve askerleri birliklere verdiği eğitimlerle dikkat çekerken, deprem ve DASK’ı konu edinen yetişkin ve çocuk tiyatrolarıyla sanat yoluyla bilinç oluşturmayı hedefledi. Şehirlerin birçoğu DASK tişört ve pankartlarıyla çevre temizliği, fidan dikimi gibi etkinlikler düzenleyerek doğayı korudu. Bazıları da deniz ve göllere dalış yaparak, paraşütte DASK pankartı açarak eğlenceli görüntüler kaydetti. Eğlenceli ve yaratıcı sloganlarıyla şehirde bisiklet turu düzenleyen Burdur yine dikkat çeken katılımcılardan oldu.

DASK, her sene Türkiye genelindeki çeşitli illerin katılımıyla birbirinden yaratıcı projeler sunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin bilinçlendirme çalışmalarını çok önemsiyor ve bu kapsamda yürüttükleri projelere destek veriyor. Projeler şehir merkezlerinden ücra köylere kadar görünürlük sağlayarak deprem, sigorta ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci aşılaması açısından büyük önem taşıyor.

İLK KEZ BAŞVURAN 15 İL

Bu yıl “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” kapsamında uzman akademisyenler tarafından deprem bilincinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı eğitim kitleri hazırlanarak yarışma formatına bazı güncellemeler yapıldı. Etkinlikler, düzenlenecek etkinliklerin minimum süreleri ve etkinlikler ile erişilecek minimum kişi sayısı belirlendi. İllerdeki nüfus göz önünde bulundurularak katılımcılara basılı malzemeler ve promosyon materyalleri gönderildi. Hedef kitlenin ve değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi illerin planlamalarını kolaylaştırırken, başvuru sayısında da artış yaşandı. Aydın, Bartın, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas ve Tekirdağ, bu yıl yarışmaya ilk kez başvuran 15 il oldu.