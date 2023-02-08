DASK POLİÇE NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Dask poliçe numaranızı öğrenebilmek için resmi siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye girişinizden sonra sizden istenecek şu bilgileri doldurmalısınız;
TC. kimlik numarası,
Kayıtlı bulunulan il ve ilçenin bilgileri,
Vergi numarası,
Vergi numarasının alındığı il ve ilçenin bilgileri,
Eğer varsa, pasaport numarası,
Pasaport numarasının kayıtlı olduğu il ve ilçenin bilgileri,
Eğer varsa, yabancı kimlik numarası,
Yabancı kimlik numarasının kayıtlı olduğu il ve ilçenin bilgileri.