HANGİ BİNALAR DASK POLİÇESİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri şu şekildedir;

9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na göre tabi olan ya da kamu hizmet binası olarak kullanılmaya devam eden bina ve tüm bağımsız bölümler,

Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız olduğu için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılmasına karar verilen harap ve metruk binalar,

Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanlarında ve köy mezralarında yapılmış olan bina ve evler,

Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş binalar,

Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek ya da zayıflatacak şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği tespit edilen binalar,

Binanın taşıyıcı kısmı olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar.