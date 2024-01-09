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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DasDas'ta ‘Titus Kompleks’ten Ocak'ta 5 oyun

        ‘Titus Kompleks’ten Ocak'ta 5 oyun

        DasDas'ın son oyunu 'Titus Kompleks' 15 - 16 – 17- 30 ve 31 Ocak akşamlarında 5 temsille tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:04
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        'Titus Kompleks'ten Ocak'ta 5 oyun
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        DasDas özel prodüksiyonlu oyunlarını yeni yılda da sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in ‘Titus Andronicus’u dikkat çekici, farklı bir uyarlamayla Ocak ayında da DasDas’ta tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. 15 - 16 – 17- 30 ve 31 Ocak akşamlarında 5 temsille sahnelenecek ‘Titus Kompleks’ sezon boyunca DasDas’ta izlenebilecek.

        Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin film tadında kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda başarılı oyuncular Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.

        Farklı ve alışılmadık bir Shakespeare uyarlaması olan ‘Titus Kompleks’te, hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Mondtag ile birlikte Olga Bach, canavar ruhlu bir Romalıyı, her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı, müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor, tıpkı vahşi bir katliamın çözümlemesi gibi, hırsızlığın, ihanetin, sapkınlığın ve yamyamlığın hikayesini günümüz diliyle anlatıyor.

        Titus Kompleks

        Uyarlayan ve Metin: Olga Helen Bach, Thomaspeter Goergen

        Çeviren: İlksen Başarır

        Yönetmen / Sahne – Kostüm Tasarım: Ersan Mondtag

        Yardımcı Yönetmen: Thomaspeter Goergen

        Sahne Uygulama: Alexander Naumann

        Işık Tasarım: Kerem Çetinel

        Müzik: Tristan Brusch

        Görsel Tasarım: Ecem Akça

        Kamera: Çiğdem Akdoğan, Oğulcan Tütüncü

        Oyun Asistanları: Elif Mandan, Yalım Danışman

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        #dasdas
        #Titus Kompleks
        #Mert Fırat
        #didem balçın
        #tiyatro
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