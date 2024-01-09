‘Titus Kompleks’ten Ocak'ta 5 oyun
DasDas'ın son oyunu 'Titus Kompleks' 15 - 16 – 17- 30 ve 31 Ocak akşamlarında 5 temsille tiyatroseverlerle buluşacak.
DasDas özel prodüksiyonlu oyunlarını yeni yılda da sanatseverlerle buluşturuyor. Dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in ‘Titus Andronicus’u dikkat çekici, farklı bir uyarlamayla Ocak ayında da DasDas’ta tiyatroseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor. 15 - 16 – 17- 30 ve 31 Ocak akşamlarında 5 temsille sahnelenecek ‘Titus Kompleks’ sezon boyunca DasDas’ta izlenebilecek.
Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin film tadında kollektif çalışmayla ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda başarılı oyuncular Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar yer alıyor.
Farklı ve alışılmadık bir Shakespeare uyarlaması olan ‘Titus Kompleks’te, hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Mondtag ile birlikte Olga Bach, canavar ruhlu bir Romalıyı, her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı, müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor, tıpkı vahşi bir katliamın çözümlemesi gibi, hırsızlığın, ihanetin, sapkınlığın ve yamyamlığın hikayesini günümüz diliyle anlatıyor.
Titus Kompleks
Uyarlayan ve Metin: Olga Helen Bach, Thomaspeter Goergen
Çeviren: İlksen Başarır
Yönetmen / Sahne – Kostüm Tasarım: Ersan Mondtag
Yardımcı Yönetmen: Thomaspeter Goergen
Sahne Uygulama: Alexander Naumann
Işık Tasarım: Kerem Çetinel
Müzik: Tristan Brusch
Görsel Tasarım: Ecem Akça
Kamera: Çiğdem Akdoğan, Oğulcan Tütüncü
Oyun Asistanları: Elif Mandan, Yalım Danışman