Darüşşafaka Lassa: 75 - Galatasaray Ekmas: 72 | MAÇ SONUCU

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Ev sahibi ekipte Mccormack, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-siyahlı takımda Can Korkmaz 13, Rıdvan Öncel ve Rahkman 12'şer ve Muhsin Yaşar ise 10 sayıyla çift haneye ulaştı.

Sarı-kırmızılılarda ise Buğrahan Tuncer 12, Sadık Emir Kabaca 11, Radebaugh ve Halilovic ise 10'ar sayıyla çift haneli skor üretti.

Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Darüşşafaka, 7. maçında 5. kez galip geldi. Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu, İsmail Binbir

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Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Rahkman 12, Berk Demir, Timma 5, Mccormack 16, Rıdvan Öncel 12, Can Korkmaz 13, Muhsin Yaşar 10

Galatasaray Ekmas: Martin 6, Sadık Emir Kabaca 11, Dee Bost 7, Radebaugh 10, Göksenin Köksal 8, Muhaymin Mustafa, İsmet Akpınar, Halilovic 10, Samet Geyik 3, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 12

1. Periyot: 18-29

Devre: 46-38

3. Periyot: 54-58