Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Trabzonspor
        TS
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Basketbol STBL Darüşşafaka Lassa: 75 - Galatasaray Ekmas: 72 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Darüşşafaka Lassa: 75 - Galatasaray Ekmas: 72 | MAÇ SONUCU

        Darüşşafaka Lassa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Galatasaray Ekmas'ı 75-72 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Ekmas deplasmanda kayıp
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ev sahibi ekipte Mccormack, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Yeşil-siyahlı takımda Can Korkmaz 13, Rıdvan Öncel ve Rahkman 12'şer ve Muhsin Yaşar ise 10 sayıyla çift haneye ulaştı.

        Sarı-kırmızılılarda ise Buğrahan Tuncer 12, Sadık Emir Kabaca 11, Radebaugh ve Halilovic ise 10'ar sayıyla çift haneli skor üretti.

        Çekişmeli geçen müsabakayı kazanan Darüşşafaka, 7. maçında 5. kez galip geldi. Galatasaray ise 4. kez mağlup oldu.

        Salon: Ayhan Şahenk

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Batuhan Söylemezoğlu, İsmail Binbir

        REKLAM

        Darüşşafaka Lassa: Allman 7, Rahkman 12, Berk Demir, Timma 5, Mccormack 16, Rıdvan Öncel 12, Can Korkmaz 13, Muhsin Yaşar 10

        Galatasaray Ekmas: Martin 6, Sadık Emir Kabaca 11, Dee Bost 7, Radebaugh 10, Göksenin Köksal 8, Muhaymin Mustafa, İsmet Akpınar, Halilovic 10, Samet Geyik 3, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 12

        1. Periyot: 18-29

        Devre: 46-38

        3. Periyot: 54-58

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa