DARMADUMAN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem Yağız’ın söyledikleriyle yıkılırken Ece ise kendisini kurtaran Evren’e karşı minnet duyguları beslemektedir. Bu sırada Evren, Ece’yi korumak için yaptıklarının cezasını ağır bir şekilde öder. Karışık duygularla eve dönen ikizler, yine dede evinin katı kurallarına takılırlar. Bu sefer onları şaşırtan, Harun’un verdiği tepki olur. Derin’in hatasını telafi etmek için yaptığı hamle, Yağız’ın gerilmesine sebep olur. Evren ise bu sırada kendini rahatlatacak ve mutlu edecek küçük ve tatlı bir gezintiye çıkar.