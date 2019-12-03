AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dün başladığı esas hakkındaki savunmasını bugün de sürdüren eski Hava Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı tuğgeneral Kemal Akçınar, aleyhindeki tanık beyanlarını reddetti.

Sanık Akçınar, FETÖ'cü olduğuna dair beyanda bulunan tanıkların kendisine iftira attığını, bu tanıkların bazılarının da ilk ifadelerini daha sonra değiştirdiklerini söyledi.

Örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı iddialarına da cevap veren Akçınar, söz konusu suçlamaya ilişkin bilgi notunun MİT Başkanlığı tarafından hazırlandığını, bunun hukuki delil olarak kullanılamayacağını savundu.

Akçınar, mütalaada belirtilen FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla arandığı ve örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı suçlamasının kendisine yönelik iftira olduğunu öne sürdü.

Hakkındaki delillerin hukuka uygun toplanmadığını ve kendisine dava dahi açılmaması gerektiğini savunan Akçınar, adil yargılanma hakkının çiğnendiğini iddia etti.

Eski tuğgeneral Akçınar, darbe toplantılarına katıldığı, darbenin planlama aşamasında yer aldığı ve olay günü gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünde rol aldığı yönünde somut bir delilin bulunmadığını savundu.

Darbecilerin sözde atama listesinde adı "Ankara Valisi" olarak geçen Akçınar, atama listesinin delil olma özelliğini yitirdiğini kaydetti.

Konusu suç teşkil eden hiçbir eyleminin bulunmadığını ileri süren Akçınar, "Darbe girişimi sırasında ne Akıncı Üssü'nde ne de Hava Kuvvetleri Karargahı'nda bulunmadığım açıktır. FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer aldığım iddialarının tümünü reddediyorum." dedi. Akçınar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.