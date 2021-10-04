İşte otomobilde tahtın yeni sahibi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 oranında artarak 558 bin 145 adet olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Otomobil satışları da 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 11.9 oranında artarak 434 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17.5 artarak 123 bin 345 adede ulaştı.

ODD verilerine göre, 2021 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Eylül ayına göre yüzde 36.9 azalarak 57 bin 141 adet oldu.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.1 azalarak 43 bin 408 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28.9 azalarak 13 bin 733'e düştü.

ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarının, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 8.3 azaldığını açıklarken, otomobil pazarının da 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 7.2 azalış gösterdiğini bildirdi. ODD verilerine göre, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 11.6 azaldı.

PAZAR BEKLENTİSİ 825-875 BİN ADET ARALIĞINDA

Yıl sonu beklentisini de açıklayan ODD, 2021 sonunda Türkiye otomotiv pazarının büyüklüğünü 825 bin ile 875 bin adet aralığında öngördü.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, Eylül ayı sonuçlarının pandemi koşullarında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Çip krizi, kauçuk sıkıntısı, üretimdeki kesintiler ve tedarik problemleri bun sonuçları doğurdu. Öte yandan, geçen yılın Eylül ayında pandemi önlemleri sonrası pazarda bir talep patlaması yaşanmıştı. Dolayısı ile bu yılın Eylül ayındaki daralma oranı, 2020 Eylül'ündeki talep patlaması ele alınarak değerlendirilmeli" dedi.

SUV SATIŞLARI SEDANI GEÇTİ

ODD raporuna göre, ilk 9 ayda otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobiller bu dönemde pazardan yüzde 40.1 pay, alırken, SUV modeller yüzde 35, ve hatchback otomobiller de pazardan yüzde 23 oranında pay aldı.

Eylül ayında ise, en çok satılan gövde tipi ilk kez SUV modeller oldu. Eylül ayında pazarın yüzde 39.3'ü SUV modellerden oluşurken, sedan modeller yüzde 33.2 ve hatchback modeller de yüzde 25.7 oranında pay aldı.