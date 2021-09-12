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Mevcut bir kripto para birimi blokzincirine bağlı tokenlere her geçen gün yenileri eklenirken, son olarak, dar gelirli kadınlara finansman sağlayan TİSVA da kaynak temini amacıyla MicroCreditToken çıkaracağını duyurdu.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, bugüne kadar 64 ilde 200 bine yakın dar gelirli kadına, 1 milyar 170 milyon liralık mikrokrediyi teminat ve kefalet olmadan verdiklerini bildirdi.

İnsanların işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için finansal ve sosyal aracılık hizmeti sunduklarını aktaran Akgül, gösterilen çok büyük çabaya rağmen finansman eksikliğinden dolayı mikrokredi arayışındaki kişilerin ihtiyaçlarının tam karşılanamadığını ifade etti.

Akgül, finansman sorunu karşısında küresel mikrofinans sistemine ve sosyal girişimciliğe yeni bir ivme kazandırarak fon kaynağı oluşturma ihtiyacı duyduklarını, tam da bu noktada bir kripto para çıkarmayı düşündüklerini ve MicroCreditToken fikrini ortaya attıklarını söyledi.

MicroCreditToken'in, Ethereum blokzincirine ait ve en yaygın standart olarak bilinen ERC-20 protokolüne dayalı olacağını aktaran Akgül, şu bilgileri verdi:

"Ethereum dApps vizyonu, MicroCreditToken'in tüm gereksinimlerini karşılıyor. Biz bu süreçte Bitcoin, BNB gibi diğer olası temel platformların tamamını araştırdık ve özelliklerini karşılaştırdık. Son olarak, Ethereum ERC-20 üzerinde, Akıllı Sözleşmeler Teknolojisi ve dApps vizyonu dolayısıyla karar kıldık. Bu nedenle MicroCreditToken, işlem akışını otomatikleştirmek için özellikle Akıllı Sözleşmeler teknolojisini kullanacaktır. Bu projeyle birlikte dar gelirli kadınlara mikrofinans hizmetleri sunarken, ademi merkeziyetçilik, şeffaflık ve güveni içeren blokzinciri teknolojisinin temel değerlerinden yararlanılmasını amaçlıyoruz."

Aziz Akgül, dünya genelinde yaklaşık 7 bin mikrofinans kuruluşu bulunduğunu, bu kurumların geçen yıl toplam 140 milyon kişiye yaklaşık 160 milyar dolarlık mikrokredi dağıttığını bildirdi.

2030 yılında mikrofinans pazar büyüklüğünün 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Akgül, "Hem Türkiye'de hem de dünyada yeterli sayıda dar gelirli kadına ulaşarak mikrokredi verebilmek için gerekli finansman kaynağı MicroCreditToken sayesinde sağlanmış olacak." dedi.

Akgül, MicroCreditToken için yurt içi ve yurt dışı sektör lideri merkezi kripto borsalarla önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bunların birçoğu olumlu seyirde ve 3 yılı aşkın süredir devam eden projemiz için son aşamadayız. Türkiye'nin ilk ve tek yurt dışı merkezi borsalarda listelenmiş kripto para birimi olacağız." diye konuştu.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Akgül, MicroCreditToken'in, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak şekilde, mikrokredi finansman problemini çözecek bir kripto para olduğunu söyledi.

MicroCreditToken'in, sermaye desteği bulamayan dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği sağlamak amacıyla 2 milyar adet üretildiğini aktaran Akgül, "Bu yıl içinde satışa sunmayı planladığımız MicroCreditToken ile dünya genelinde mikrokrediye ihtiyaç duyan yaklaşık 1,5 milyar dar gelirli kadına finansal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece dünya genelinde yoksulluğun, sosyal girişimcilik ve mikrofinans vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz." dedi.

YATIRIM YAPANLAR DESTEKLEYECEK

Akgül, MicroCreditToken'e yatırım yapan sosyal girişimcilerin, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın 18 yıllık tecrübesine dayanarak bir yoksul kadının hayata kazandırılmasını destekleyeceğini, sosyal girişimcilerin kârlılığını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Eylül 2015'te yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiğini anımsatan Akgül, şunları kaydetti:

"Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik olarak kabul edilmiş ve yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde birinci hedef olarak; 'her çeşit yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek' olarak belirlenmiştir. İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması için, mikro tedbirlerin alınması için küçük bir sermaye olan mikrokredi stratejisi, sosyal yatırımcıların ve dar gelirli bireylerin aralarında güçlü bir duygusal bağ oluşturacaktır. MicroCreditToken'in popülaritesi kayıtlı mikro girişimci sayısını artıracaktır ve MicroCreditToken ağı içindeki iş birliğinin kapsamı da böylece artacaktır. MicroCreditToken'in nihai amacı, tüm dünyada mikrofinans kuruluşları tarafından mikrokredi dağıtımı için kullanılan tek para birimi olmaktır."