12 Haziran’da yayınlanmaya başlayacak olan 'Maviye Sürgün'ün hikayesi ise kısaca şöyle;



Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu 'Ali' (Caner Cindoruk), eşi 'Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; 'Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi 'Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.



Taşınmadan kısa bir süre 'Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan 'Ali', ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı 'Defne’dir (Damla Sönmez). 'Ali', yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan 'Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen 'Defne', gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.



Geçmişinde bıraktığını sandığı 'Ozan' (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen 'Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği 'Çamlıkıyı'da; 'Ali', 'Defne' ve 'Ozan' üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.