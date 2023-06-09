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Damla Sönmez, ‘Maviye Sürgün’ü anlattı

SHOW TV'de izleyici ile buluşmak için gün sayan O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün' dizisinin başrol oyuncularından Damla Sönmez, yeni projesi ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Giriş: 09.06.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • SHOW TV’de izleyicilerle buluşmak için gün sayan, O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün' dizisinin başrol oyuncularından Damla Sönmez, canlandırdığı 'Defne' karakterini ve rolünün onu cezbeden yanlarını şöyle aktardı;

    “Defne', hayatta birçok zorluğun üstesinden tek başına gelmiş, hayatta kardeşim dediği, kendisine emanet 'Murat’tan başka kimsesi olmayan, bir şekilde hep hayatta kalmayı başarmış bir savaşçı. Bu hayatta kalma savaşı onu dolandırıcılığın karanlık sokaklarına da sokmuş. Tam böyle bir iş üzerindeyken 'Çamlıkıyı’da 'Ali' ile tanışıyor ve hayat onun bilmediği yerden sorular sormaya başlıyor kendisine...”

  • Hikaye ve karakteri çok sevdiğini belirten oyuncu, Serkan Altunorak, Caner Cindoruk, Bülent Şakrak, Ayça Erturan'ı da öncesinden tanıdığını, onlarla aynı oyun içinde olacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti.

    Hazırlık sürecine dair ise şunları söyledi; “Çamlıkıyı' olarak dizide gördüğümüz yer Marmaris Selimiye koyu. Selimiye resmen dizinin karakterlerinden biri. Ben kışın yazlık mekanlarda olmayı çok seviyorum. O sakinlikte başka bir büyü oluyor. Baştan sona çok keyifli bir süreçti.”

  • Dizinin Latin Amerika'da pek çok ülkede de yayına girecek olması ile ilgili ise; “Türk dizileri dünyanın dört bir yanında seyirciyle buluşuyor. Telemundo’nun projenin başından beri işin içinde olması yeni büyük bir adımdı. Bu adımı atan ekibin içinde olmak çok mutluluk verici.” dedi.

    Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün' (Blue Cage) dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncuların eşlik ediyor.

  • 12 Haziran’da yayınlanmaya başlayacak olan 'Maviye Sürgün'ün hikayesi ise kısaca şöyle;

    Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu 'Ali' (Caner Cindoruk), eşi 'Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; 'Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi 'Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.

    Taşınmadan kısa bir süre 'Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan 'Ali', ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı 'Defne’dir (Damla Sönmez). 'Ali', yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan 'Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen 'Defne', gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

    Geçmişinde bıraktığını sandığı 'Ozan' (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen 'Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği 'Çamlıkıyı'da; 'Ali', 'Defne' ve 'Ozan' üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

  • Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün', pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

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