Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulunmuştu.

17 yaşındaki Damla Horoz'un da kayıp olduğunun belirtilmesi üzerine Twitter üzerinden '#damlahorozbulunsun' etiketiyle çağrılar yapılmaya başladı.

Etiketle birlikte yapılan paylaşımlara göre 17 yaşındaki Damla, önceki gün 04.00 civarında Düzce'de kayboldu.