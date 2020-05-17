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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Damla Colbay, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir klinikten çıkarken görüntülenen Damla Colbay, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

27 yaşındaki Colbay, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Eda Taşpınar gibi evinin çatısında vakit geçireceğini söyledi. Oyuncu, konuyla ilgili "Çatıda piknik yapıp, kitap okuyacağım. Bazen de güneşleneceğim" şeklinde konuştu.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlayarak adeta bir akım başlatmıştı.