Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Oyuncu Damla Colbay, önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. Bir mekanda kız arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen güzel oyuncu, çıkışta neşeli halleriyle dikkat çekti.

Tatilden döndüğünü belirten Damla Colbay, yeni sezonda ekranlara döneceğini söyledi. Oyuncu, “Kısa bir tatil yaptım. Birkaç dizi ve film projeleri görüşmelerimiz var. Yeni sezonda hem, film ve dizi var” dedi.