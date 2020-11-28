Damızlık alabalığa destek devam ediyor

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ hakkında değerlendirmede bulundu.
Su ürünleri sektörüne 2003'ten bu yana toplam 1 milyar 350 milyon lira destek sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak amacıyla avcılık ve yetiştiriciliğe destek verdiklerini kaydetti.
Pakdemirli, söz konusu tebliğle alabalık kuluçkahane işletmelerinin hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulumlarını sağlamak, biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek, balık hastalıklarının yayılmasını engellemek, kaliteli yumurta ve yavru üretimlerini sağlamak, Türkiye'de yetiştirilen alabalıkların uluslararası standartlarda tüketime sunulma kalitesini artırmak için Bakanlıkça izin verilen kuluçkahanelere damızlık alabalık desteği ödendiğini belirterek, "Hastalıktan ari kuluçkahanelere yılda en fazla 10 bin adet damızlık anaca kadar sınırlı olmak kaydıyla birim başına 60 lira destek vereceğiz." ifadesini kullandı.
- "100'ün üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz"
Pakdemirli, 2003'te ilk defa destekleme kapsamına aldıkları su ürünleri üreticilerine 16 yılda toplam 1 milyar 350 milyon lira ödeme yaptıklarını vurguladı. Bu desteklerle 1245 olan yetiştiricilik tesisi sayısının yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, 61 bin ton olan su ürünleri üretim miktarının da yüzde 511 yükselişle 373 bin tona çıktığına dikkati çeken Pakdemirli şunları kaydetti:
"Bu gelişmelerle su ürünleri ihracatımız da önemli oranda artış gösterdi. Bu kapsamda, 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız 2019 yılında yüzde 640 artışla 200 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 1 milyar 25 bin dolara çıktı. Bugün itibarıyla başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 100’ün üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz."
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