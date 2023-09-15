Daha fazla mantar tüketmek için 6 neden

Etli bir tada sahiptirler

Mantarların tadı, beşinci tat duyusu olarak adlandırılan, "hoş, lezzetli tat" anlamına gelen Japonca bir kelime olan "umami" olarak tanımlanmıştır. Portabella (ve cremini) mantarları daha etli bir tada sahiptir, ancak beyaz mantarın daha hafif tadı pişirmeyle derinleşir. Portabella mantarları da etli bir dokuya sahiptir, bu yüzden onları bütün olarak ızgarada veya etli burgerler yerine çörekler üzerinde servis edilirken göreceksiniz.