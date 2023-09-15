Daha fazla mantar tüketmek için 6 neden
Mantarlar "bir kitabı kapağına göre yargılama"nın harika bir örneğidir. Evet, onlar bir mantar. Ve elbette, bazı çeşitler Dr. Seuss hikayesinden fırlamış gibi görünüyor. Ancak mantarlar alışveriş sepetinize atılmayı ve yemeklere çok daha sık eklenmeyi hak ediyor (yalnızca pizzada sipariş edilmekle kalmıyor, o da çok lezzetli!). İşte bunun altı nedeni…
- 1
D vitamini sağlar
Mantarlar, yaygın olarak tüketilen pek çok gıdada bulunması kolay olmayan bir besin olan D vitamini sağlayan tek üründür. Bunun nedeni mantarların UV ışığına maruz kaldığında D vitamini üretebilmesidir. Örneğin, UV ışığıyla muamele edilmiş bir portabella mantarı, Günlük D vitamini Değerinin yüzde 100'ünden fazlasını içerir. Portabella, beyaz düğme ve kahverengi cremini mantarlarındaki ("bebek bellas") D vitamini içeriği için Besin Değerleri Panelini kontrol edin. Bu çeşitlerin tedavi edilme olasılığı daha yüksektir.
- 2
Etli bir tada sahiptirler
Mantarların tadı, beşinci tat duyusu olarak adlandırılan, "hoş, lezzetli tat" anlamına gelen Japonca bir kelime olan "umami" olarak tanımlanmıştır. Portabella (ve cremini) mantarları daha etli bir tada sahiptir, ancak beyaz mantarın daha hafif tadı pişirmeyle derinleşir. Portabella mantarları da etli bir dokuya sahiptir, bu yüzden onları bütün olarak ızgarada veya etli burgerler yerine çörekler üzerinde servis edilirken göreceksiniz.
- 3
Selenyum oranı yüksektir
Mantarlar ürün reyonundaki en zengin selenyum kaynaklarından biridir. Bu, vücudunuzda bir antioksidan gibi çalışan, hücreleri hastalığa yol açabilecek türdeki hasarlara karşı koruyan bir mineraldir. Selenyum ayrıca bağışıklık sisteminde de rol oynar.
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- 4
Kıymanın içinde kaybolurlar
Etli tatları ve dokuları ve kıymanın içinde kaybolabilme yetenekleriyle, kıyma (veya kıyma, tavuk veya hindi) kullandığınız kıyma miktarını azaltmanın mükemmel yoludur. Bu numarayla tarifinizdeki kalori ve yağ miktarını da azaltacaksınız.
- 5
Yemek pişirirken bu oran önerilerini aklınızda bulundurun:
Burger ve köfte: Yüzde 25 mantar ve yüzde 75 kıyma kullanın
Tacos: Mantar ve kıymanın her birinin yüzde 50'sini kullanın
Makarna sosları: Yüzde 70 mantar ve yüzde 30 kıyma kullanın
- 6
Kilo vermeye yardımcı olabilir
Mantarların kalorisi son derece düşüktür. Beş adet beyaz mantar veya bir adet portabella mantarının bir porsiyonunda yalnızca yaklaşık 20 kalori vardır! Ancak mantarlar da tatmin edicidir. Appetite dergisinde yayınlanan bir çalışmada, öğle yemeğinde mantarları etle değiştiren insanlar aldıkları kalori ve yağ miktarını azalttı, ancak kendilerini et yiyenler kadar tok ve tatmin olmuş hissettiklerini bildirdiler.
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- 7
Sürdürülebilir bir üründür
Mantarlar iç mekandaki tepsilerde yetiştirilir ve güneş ışığına, tarım arazisine veya çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Bunları et yerine yediğinizde veya daha az et tüketecek şekilde karıştırdığınızda, aynı zamanda yemeklerinizin genel karbon ayak izini de azaltmış olursunuz.
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