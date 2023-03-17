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Türkçede yer alan asıl seslerden bir tanesi olan d harfi, titreşimli ünsüzlerden bir tanesidir. Peki, d ile başlayan kelimeler nelerdir? D ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

D Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde yer alan harfler kullanım sıklıkları açısından incelendiği zaman, orta derecede kullanılan harfler sınıfında yer alan d harfi; Türkçede yaklaşık 3500 kelimede ilk harf olarak bulunmaktadır.

D İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede d harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen 84 kelime olduğu bilinmektedir ve bu kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

dadı, daği, daha, dahi, daim, dair, dama, dana, dane, dang, dank, dans, dara, darı, darp, dart, daru, data, dava, daye, dayı, debi, dede, defa, defi, defo, deha, deli, delk, deme, demo, deni, denk, depo, derç, dere, deri, derk, ders, dert, derz, deva, deve, deyi, diba, dide, dimi, dinç, dine, dini, dink, diri, disk, dişi, diya, diye, dize, dizi, doğa, doğu, doku, dolu, done, doru, dost, dört, dram, dreç, dren, drog, duba, dudu, duka, duma, duru, duyu, düet, düğü, dürü, düse, düve, düze, dili, doha.

D İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ural Altay dil ailesinin Altay koluna mensup olan Türkçede, d harfi ile başlayan ve 5 harften oluşan 300’ten fazla kelime vardır. Bu, sayıları 300’ü aşan kelimenin arasından öne çıkanlar ise şu şekildedir:

dadaş, dağar, dağcı, dağlı, dahil, daima, daimi, daire, dakik, dalak, dalan, dalga, dalya, damak, damat, damga, damla, darbe, davar, davet, davul, defin, defne, defol, değin, değiş, değme, delik, delil, delme, delta, demeç, demli, denek, deniz, denli, dergi, derya, desen, deste, deşme, detay, devam, dibek, dicle, diğer, dikçe, diken, dikey, dikim, dikta, dikte, dilci, dilek, dinli, dinme, dipli, direk, dişçi, dişil, dişli, dizel, dizem, dizge, dizgi, dogma, doğaç, doğal, doğan, dokuz, dolgu, dolma, dolum, domuz, donma, donör, doyma, doyum, doyuş, dökük, döküm, dönel, dönem, döner, döngü, dönme, dönük, dönüm, dönüş, drama, duacı, dualı, durum, duruş, duyar, duygu, duyma, duyum, duyuş, düğme, düğüm, düğün, dümen, düşme, düşük, düşün, düşüş, düzem, düzen, düzey.

D İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede d harfi kullanılarak oluşturulmuş ve 6 harften oluşan yaklaşık 300 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şunlardır:

dağlık, dahası, dahice, dahili, dakika, dalgıç, dalgın, damacı, damalı, dandik, dansçı, dargın, darlık, davacı, davalı, davudi, dayalı, deccal, defaat, defans, defile, define, defolu, defter, dehliz, dehşet, delgeç, delgiç, delice, demkeş, demlik, demode, deneme, denkçi, densiz, depocu, deprem, derece, destek, destur, devran, devren, devrik, devran, devrek, dırdır, dışarı, dikici, dikili, dikine, dikmek, dikmen, dilbaz, dinsel, dinsiz, dipçik, direme, direnç, dişlek, dişlik, dişsiz, dizgin, dizici, dizili, doğulu, doksan, doktor, dolama, dolayı, dolgun, dökmek, döngel, dönmek, durgun, durmak, durucu, dutluk, dürbün, dürmek, dürtme.

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Dad: Baba

Damage: Zarar

Danger: Tehlike

Dark: Karanlık

Dead: Ölü

Debate: Tartışma

Deep: Derin

Design: Tasarım

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut