Türk Dil Kurumu’na göre Türkçede 600 binin üzerinde kelime bulunmaktadır. Peki, a ile başlayan kelimeler hangileridir? Türkçede a ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinin 8 ünlü harfinden bir tanesi olan a harfi; e harfi ile birlikte Türkçede en çok kullanılan sesli harfler arasında başı çekmektedir. Tarih kökleri günümüzden çok eskiye, Mısır ve Girit hiyerogliflerine dayanan a harfi; 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte Türk alfabesindeki yerini almıştır ve bugün yaklaşık 4500 kelimenin a harfi ile başladığı bilinmektedir.
Aşağıda sıralamış olduğumuz ara başlıklarımızda, sayıları bu 4500’i bulan sözcüklerden 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli olup da öne çıkan birtakım kelimeleri sizler için sıraladık. Şimdi gelin hep birlikte bu kelimelere birlikte göz atalım:
A İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
- abes, abla, acar, acem, acil, aciz, acur, açan, açar, açık, açış, adak, adam, adaş, aday, adet, afet, afiş, ağaç, ağda, ağıt, ağız, ağrı, ahir, aile, ajan, akçe, akıl, akım, akın, akli, akne, aksi, akor, akut, alan, alay, alem, alet, alev, alfa, algı, altı, alın, allı, altı, amaç, aman, amfi, amir, amme, anam, anca, anıt, anız, anne, apak, apse, araç, arak, argo, arla, arpa, arsa, arzu, askı, asla, aşçı, ateş, atkı, atom, avam, avuç, ayan, ayıp, ayin, ayva, azap, azar, azat, aziz, azot,
A İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
- abacı, abana, abaza, abbas, abdal, abiye, ablak, abone, acaba, acele, acemi, acıma, acılı, açıcı, açlık, açmak, açmaz, adeta, adres, afaki, afili, ağlak, ahali, ahbap, ahenk, ahkam, ahlak, ahmak, ahşap, ajans, akıcı, akide, aklen, akmaz, akrep, aksak, aktif, aktör, albay, albüm, aleni, alıcı, altın, amele, amigo, amper, anane, ancak , anket, anons, ansız, anten, anzak, aplik, araba, aracı, arama, arazi, arena, arıza, armut, arsız, asabi, asmak, astım, aşılı, atlas, avare, aygur, aymaz, ayran, azlık, azize, azami, azman.
A İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
- abajur, abaküs, abanma, abdest, abluka, absürt, acayip, acente, acıklı, acımak, acınma, acısız, açacak, açelya, açıkça, açılış, adalet, adapte, adliye, afacan, aferin, afiyet, ağarma, ağlama, ağrılı, ahilik, ahlama, ailece, ajanda, akarsu, akasya, akbaba, akıllı, akıntı, akıtma, akraba, aksama, aktüel, alamet, alaşım, alaycı, alçılı, alerji, alfabe, alıntı, alışık, amaçlı, amazon, amblem, amiral, amorti, analiz, analog, ananas, aniden, anlama, aparat, asalet, asayiş, asbest, aseton, asfalt, asılma, askeri, asuman, aşerme, aşiyan, atalet, atanma, atkılı, avanak, avlama, avukat, ayarcı, ayılma, aynacı, azalış, azıcık, azrail.
A İle Başlayan İngilizce Kelimeler
A harfi ile başlayan bazı İngilizce kelimelerin yazılışları ve Türkçe anlamları şu şekildedir:
- Ability: Yetenek
- Above: Hakkında
- Accident: Kaza
- Actually: Aslında
- Advice: Tavsiye
- Again: Tekrar
- Age: Yaş
- Ago: Önce
- Airplane: Uçak
- Alet: Uyarı
- Animal: Hayvan
- Answer: Cevap
- Anybody: Kimse
- Angry: Öfkeli
- Apple: Elma
- Architect: Mimar
- April: Nisan
- Army: Ordu
- Attention: Dikkat
- Away: Uzak