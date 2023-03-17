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Türk Dil Kurumu’na göre Türkçede 600 binin üzerinde kelime bulunmaktadır. Peki, a ile başlayan kelimeler hangileridir? Türkçede a ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

A Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinin 8 ünlü harfinden bir tanesi olan a harfi; e harfi ile birlikte Türkçede en çok kullanılan sesli harfler arasında başı çekmektedir. Tarih kökleri günümüzden çok eskiye, Mısır ve Girit hiyerogliflerine dayanan a harfi; 1928 yılında gerçekleşen Harf Devrimi ile birlikte Türk alfabesindeki yerini almıştır ve bugün yaklaşık 4500 kelimenin a harfi ile başladığı bilinmektedir.

Aşağıda sıralamış olduğumuz ara başlıklarımızda, sayıları bu 4500’i bulan sözcüklerden 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli olup da öne çıkan birtakım kelimeleri sizler için sıraladık. Şimdi gelin hep birlikte bu kelimelere birlikte göz atalım:

A İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

abes, abla, acar, acem, acil, aciz, acur, açan, açar, açık, açış, adak, adam, adaş, aday, adet, afet, afiş, ağaç, ağda, ağıt, ağız, ağrı, ahir, aile, ajan, akçe, akıl, akım, akın, akli, akne, aksi, akor, akut, alan, alay, alem, alet, alev, alfa, algı, altı, alın, allı, altı, amaç, aman, amfi, amir, amme, anam, anca, anıt, anız, anne, apak, apse, araç, arak, argo, arla, arpa, arsa, arzu, askı, asla, aşçı, ateş, atkı, atom, avam, avuç, ayan, ayıp, ayin, ayva, azap, azar, azat, aziz, azot,

A İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

abacı, abana, abaza, abbas, abdal, abiye, ablak, abone, acaba, acele, acemi, acıma, acılı, açıcı, açlık, açmak, açmaz, adeta, adres, afaki, afili, ağlak, ahali, ahbap, ahenk, ahkam, ahlak, ahmak, ahşap, ajans, akıcı, akide, aklen, akmaz, akrep, aksak, aktif, aktör, albay, albüm, aleni, alıcı, altın, amele, amigo, amper, anane, ancak , anket, anons, ansız, anten, anzak, aplik, araba, aracı, arama, arazi, arena, arıza, armut, arsız, asabi, asmak, astım, aşılı, atlas, avare, aygur, aymaz, ayran, azlık, azize, azami, azman.

A İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

abajur, abaküs, abanma, abdest, abluka, absürt, acayip, acente, acıklı, acımak, acınma, acısız, açacak, açelya, açıkça, açılış, adalet, adapte, adliye, afacan, aferin, afiyet, ağarma, ağlama, ağrılı, ahilik, ahlama, ailece, ajanda, akarsu, akasya, akbaba, akıllı, akıntı, akıtma, akraba, aksama, aktüel, alamet, alaşım, alaycı, alçılı, alerji, alfabe, alıntı, alışık, amaçlı, amazon, amblem, amiral, amorti, analiz, analog, ananas, aniden, anlama, aparat, asalet, asayiş, asbest, aseton, asfalt, asılma, askeri, asuman, aşerme, aşiyan, atalet, atanma, atkılı, avanak, avlama, avukat, ayarcı, ayılma, aynacı, azalış, azıcık, azrail.

A İle Başlayan İngilizce Kelimeler

A harfi ile başlayan bazı İngilizce kelimelerin yazılışları ve Türkçe anlamları şu şekildedir:

Ability: Yetenek

Above: Hakkında

Accident: Kaza

Actually: Aslında

Advice: Tavsiye

Again: Tekrar

Age: Yaş

Ago: Önce

Airplane: Uçak

Alet: Uyarı

Animal: Hayvan

Answer: Cevap

Anybody: Kimse

Angry: Öfkeli

Apple: Elma

Architect: Mimar

April: Nisan

Army: Ordu

Attention: Dikkat

Away: Uzak

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut