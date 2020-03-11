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Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Instagram hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Arkın, bu kez yaptığı paylaşımla koronovirüsünü hedef aldı.

Oyuncu, sosyal medya hesabından daha önce çekildiği bir fotoğrafını ekleyerek, "Koronavirüsü çıktığından beri tokalaşamıyoruz, kucaklaşamıyoruz. Koronadan sonra insanların en sıcak duyguları yok oldu." diyerek isyan etti.