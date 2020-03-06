Bir gün bu yok oluşun içinde bir partide onu gördüm. Baştan aşağı maviydi ve tarifsiz kederler içinde bir partide onu gördüm. Usulca yaklaştım.

Bana bir garip baktı.

Kocaman gözlerindeki ılık, hüzünlü mavilik içime aktı. Kendimi bir çocuk gibi hür hissettim.

‘Ben Dr. Fahrettin’ dedim.

‘Betül’ dedi.

Sonra hiç konuşmadık.

Kısa bir zaman sonra da evlendik.

Bebeğim Betül cennetim oldu.