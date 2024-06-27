"UFAK ŞEYLERDEN MUTLU OLAN İNSANLARDIK"

Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, eşinin tanışma yıl dönümlerinde evlerinin her köşesini papatyayla süslediğini, kendisinin bundan çok etkilendiğini söyledi.

"Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık" diyen Betül Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı; "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi, çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok iyi, olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret... Mezarına gidiyorum insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar, mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı, vatansever bir insandı."