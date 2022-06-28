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SON DAKİKA | Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın'ı kaybettik! Cenaze programı ve vasiyeti açıklandı… Cüneyt Arkın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Cüneyt Arkın'ı kaybettik!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Arkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu

28.06.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • KALBİ DURDU

    Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

  • VEDA PERŞEMBE GÜNÜ

    Tamer Yiğit yakın dostu Cüneyt Arkın'ın 30 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da AKM'de düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

  • SON PAYLAŞIMI BABALAR GÜNÜ'NDE

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve Yeşilçam anılarını sık sık paylaşan Arkın, son olarak 19 Haziran 'Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını yayınlamıştı.

  • VASİYETİ

    Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.

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