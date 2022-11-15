Cümle türleri; anlamına göre cümle çeşitleri ve yapısına göre cümle çeşitleri yanında yüklemine göre ve öğe dizilişine göre cümle çeşitleri olarak da farklı başlıklarda ele alınmaktadır. İşte, cümle türleri ile alakalı tüm detaylar…

Cümle Türleri Hangi Gruplara Göre Adlandırılır?

Cümlenin türleri 4 farklı gruba ayrılmaktadır:

Yüklemin türüne göre cümle çeşitleri Yüklemin yerine göre cümle çeşitleri Anlamına göre cümle çeşitleri Yapısına göre cümle çeşitleri

A. Yüklemin Türüne Göre Cümle Çeşitleri

Cümleler yüklemine göre, yani yüklemi oluşturan sözcüğün türüne göre iki çeşittir. Bunlar fiil ve isim cümleleridir.

Fiil Cümlesi

Yüklemi çekimli bir fiilden oluşan cümlelere fiil (eylem) cümlesi denir. Fiil cümlelerini “-mak, -mek” mastar ekini kullanarak belirleyebiliriz.

Örnek:

Karşıdan bir otobüs geldi. (Gel-mek)

İsim Cümlesi

Yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere isim (ad) cümlesi denir.

Örnek:

Seninle tanışmama vesile olan kişi Alper’dir.

Dün akşamki yemekler çok lezzetliydi.

B.Yüklemin Yerine Göre Cümle Çeşitleri

Ögelerinin dizilişine göre cümleler de diyebileceğimiz bu tür cümlelerde yüklemi bulup yüklemin öge dizilişindeki yerine bakarız. Cümleyi, yüklemin yerine göre kurallı cümle veya devrik cümle olarak adlandırırız.

Kurallı Cümle

Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir.

Örnek:

Bu sabah erkenden ofise gittim.

Akşam teyzemlere gideceğim.

Devrik Cümle

Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Bu tür cümlelerde yüklem cümlenin başında, ortasında (sonu hariç), herhangi bir yerinde bulunabilir.

Örnek:

Heyecan yüzünden daha sınava girmeden unuttum tüm bildiklerimi.

Sen de bir gün anlayacaksın beni.

C.Anlamına Göre Cümle Çeşitleri

Anlamlarına göre cümle çeşitleri, cümlede bildirilen eylemin yapılıp yapılmamasına ya da sözü edilenlerin bulunup bulunmamasına, ayrıca bir işin yapılmasının istenme durumuna göre dört ana başlık altında incelenir.

Olumlu Cümle

Herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir.

Örnek:

Bu adam geçen sene de buraya gelmişti.

Serdar sessiz sakin bir insandır.

Not: Bazı cümleler, yükleminde ya da herhangi bir öğesinde olumsuzluk bildiren bir ek veya sözcük bulundurduğu halde anlamca yargının gerçekleştiğini, olumlu yönde olduğunu kasteder.

Örnek:

Dün akşam yediğim yemek hoşuma gitmedi değil. (Hoşuma gitti)

Senin benim arkamdan konuştuğundan haberim yok değil. (Haberim var)

Olumsuz Cümle

Eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere olumsuz cümle denir.

Örnek:

Dün akşam eve hiç gelmedi.

Ayranından bir yudum bile içmedi.

Not: Olumsuz cümleler yalnızca “-ma, -me” ekleriyle değil “yok, ne … ne …, değil” gibi sözcüklerle veya “-sız, -siz, -suz, -süz” gibi eklerle de yapılabilir.

Örnek:

Bu yemekler çok tuzsuz .

Bugün bende hiç para yok .

Soru Cümlesi

Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi denir.

Örnek:

Yarın kaçta geleceksin?

Bu yemeği annem mi yaptı?

Not: Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için, içinde soru anlamı kazandıran sözcüklerin olması yeterli değildir. Önemli olan, o cümleyi okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmemizdir.