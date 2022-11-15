Cümle içindeki varlıkları isim, sayı ve miktar gibi yönlerden belli belirsiz karşılayan belgisiz zamir ile belgisiz sıfat arasındaki fark nedir? Belgisiz zamir ile ilgili cümleler nelerdir? Belgisiz zamir konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…
Belgisiz Zamir Nedir?
Cümle içindeki varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil ettiği belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir adı verilmektedir. Cümlelerin içinde yer alan asıl belgisiz zamirler adam, insan, kimse, herkes, falan, filan ve şey gibi sözcüklerden oluşmaktadır. Türkçede kullanılan birçok belirsiz zamir; bazı sıfatlara ve zarflara iyelik ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.
Belgisiz Zamir Örnekleri
Öne çıkan ve cümle içinde sıklıkla kullanılan belgisiz zamir örnekleri şu şekildedir:
- bazısı, bazıları, Kimisi, kimi, kimileri, kimse, biri, birisi, birileri, başkası, başkaları, birazı birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, çoğu, hepsi, herkes, her biri, herhangi biri, hiçbir, öbürü, öbürleri, şey, şeyler, tümü, topu, falan, filan, filanca vs…
Belgisiz Zamir ile İlgili Cümleler
- Kimi de hiç konuşmamayı tercih eder.
- Bugün hepsinin araması gerekiyordu.
- Tamamından sen sorumlusun.
- Herkes senin düşündüğün gibi düşünmez.
- Kimse senin gibi gitar çalamıyor.
- Pazardan ne kadar öteberi aldın?
- Birkaçı dün de gelmişti.
- Bazıları bu sabah kahvaltıya gittiler.
- Biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar.
- İnsanların pek çoğu hayvanları sever.
- Çalışanların pek azı hak ettiğini alır.
- Bazısı da hep ön planda olmak ister.
- Elindekilerin tümünü masanın üstüne koyabilirsin.
- Bütününü görmeden bir şey söyleyemem
- Bir kısmını görmekle olmaz.
- Her biri ayrı özellikler sahiptir.
- Başkasının yerine konuşmak doğru değil.
- Hiçbiri bunu uygun görmez.
- Falanın filanın ne dediği önemli değil.
- Kendisine bir şey danışacaktım.
- Bana her şey seni hatırlatıyor.
- Biri bizi gözetliyor.
- Herkes bu kitabı okusun.
- Öğrencilerin çoğu tarih dersini sever.
Not: Kelimelerin başına –m harfi getirilerek yapılan ikilemelerde, ikinci kelime belgisiz zamirdir.
Örnek:
- Kırtasiyeden kalem malem aldım.
- Senden para mara
Not: Belgisiz zamirler cümle içindeki isim tamlamalarında, hem tamlayan hem de tamlanan olarak bulunabilirler.
Örnek:
- Halkın çoğu seni sever. (Tamlanan)
- Başkasının eşyalarını izinsin kullanmamalısın. (Tamlayan)
- Adamın kimsesi (Tamlanan)
- Kimsenin işine burnumu sokmam. (Tamlayan)
Not: Şey sözcüğü de bir belgisiz zamirdir. Çünkü bu kelime de bir varlığın bir kavram isminin yerini belli belirsiz bir şekilde karşılamaktadır.
Örnek:
- Bu tip şeyleri bana sorma.
- Şu şeyleri ortalık yerden kaldır mısın?
Belgisiz Zamir ile Belgisiz Sıfat Arasındaki Fark
Belgisiz zamir ile belgisiz sıfat arasındaki fark, aşağıda belirtilen üç hususa dikkat edildiğinde kolaylıkla anlaşılabilir.
- Eğer kullanılan kelime bir ismin yerine kullanılıyorsa belgisiz zamir; bir ismi niteliyor ya da belirtiyor ise belgisiz sıfat olarak adlandırılır.
Örnek:
- Bazı insanlar beni çok rahatsız ediyor. (Belgisiz sıfat)
- Bazıları beni çok rahatsız ediyor. (Belgisiz zamir)
- Kelimenin tekil ya da çoğul olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü belgisiz zamirlerin çoğulu varken; belgisiz sıfatlar ise tekil halde bulunurlar.
Örnek:
- Kimi çocuklar çok zeki oluyorlar. (Belgisiz sıfat)
- Kimileri çok zeki oluyorlar. (Belgisiz zamir)
- Kelimenin hal ekleri alıp almadığına bakılmalıdır. Çünkü belgisiz zamirler hal ekleri alabilirken; belgisiz sıfatlar ise herhangi bir hal ekli almazlar.
Örnek:
- Tüm insanlığa kırgınım. (Belgisiz sıfat)
- İnsanlığın tümüne kırgınım. (Belgisiz zamir)
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