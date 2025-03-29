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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracatı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracatı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamına ulaşıldığını bildirerek, "Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:34
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        İhracatta tarihin en yüksek ikinci günü
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından günlük ihracatta elde edilen rekora ilişkin paylaşım yaptı.

        Ramazan Bayramı'na ihracatta büyük bir başarı haberiyle girileceğini aktaran Bolat, "Günlük ihracatta bayram hediyesi. Mal ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı gerçekleştirildi. Cuma günü gerçekleşen 2 milyar 65 milyon dolarlık günlük mal ihracatı rakamı, 101 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamı olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bolat, ihracattaki artış ivmesinin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Uluslararası korumacılığın çok arttığı bir ortamda, mal ve hizmetler ihracatımız ülke ekonomimizin ve ekonomik büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geleceğimizin ufku olarak belirlediği 'Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı olacak' hedefi doğrultusunda hükümetlerimizin son 22 yılda 7,5 kat artırarak 377 milyar dolara yükseltmeyi başardığı mal ve hizmetler ihracatımız, üretim ve istihdam artışına, işsizliğin azalmasına, ülkemize kazandırdığı dövizlerle dış ticaret ve cari işlemler hesabına olumlu katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle, bütün ihracatçılarımıza fedakarane ihracat başarıları için çok teşekkürler ediyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı'mız ülkemize, halkımıza ve tüm Müslüman alemine sağlık, huzur, başarı ve esenlik getirsin inşallah. Güzel Türkiye'miz."

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