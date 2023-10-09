Cumhuriyet'in 100. yılına özel program

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ENKA sahnelerine ilk kez 10 yaşında ayak basan, klasik müziğe getirdiği yenilikçi soluk ile uluslararası arenada adından söz ettiren piyanist Ayşe Deniz Gökçin, Cumhuriyet Turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor.

18 Ekim’de düzenlenecek gecede, Çökertme, Katibim, Uzun İnce Bir Yoldayım gibi türkülerin düzenlemeleri ile Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığı besteyi seslendirecek olan sanatçı, bir Türk ve kadın besteci olarak bizlere, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların müzikteki yansımasını sunacak.

Piyanist, besteci Burçin Büke ile opera sanatçısı Güvenç Dağüstün’ün 20 Ekim’de birlikte sahne alacağı konser, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları müzikseverlerle buluşturacak.

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Konserde ayrıca Burçin Büke’nin Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği ve sözlerini Güvenç Dağüstün’ün yazdığı 100. Yıl Valsi isimli eser ilk kez seslendirilecek.

Türkiye’nin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, 24 Ekim’de gerçekleşecek Cumhuriyet Dönemi Bestecilerimiz isimli konserde, çağdaş Türk müziğine yön veren en önemli bestecilerden Ahmed Adnan Saygun’un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1 Op. 27 bestesi ile Ulvi Cemal Erkin’in 1935-1936 yıllarında bestelediği, çağdaş Türk müziğinde ilk oda müziği örneklerinden Yaylı Çalgılar Dörtlüsü bestesini icra edecek. Gecede ayrıca, genç besteci Cem Oslu’nun Göz Açıp Kapayıncaya Kadar adlı eseri, Avrupa yakasında ilk kez müzikseverlere sunulacak.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 10 Kasım’ı kapsayan Atatürk Haftası’nda bir kez daha ENKA Oditoryumu'na konuk olacak. Geçtiğimiz yıllarda Beethoven'ın 32 sonatının tamamını yorumladığı 9 CD'lik kayıt projesini hayata geçiren sanatçı, bu resitalde Beethoven'ın iki muhteşem eserini yorumlayacak; Fırtına Sonatı ve Appassionata. 8 Kasım’da gerçekleşecek konserin son parçası ise Fazıl Say'ın, Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan Yürüyen Köşk olacak. Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikâyesini, eşsiz melodilerle dinleyiciyle buluşturacak.