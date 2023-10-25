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        Haberler Gündem Cumhuriyet İle İlgili Cümleler - İçinde Cumhuriyet Kelimesi Geçen Örnek Cümleler Nelerdir?

        Cumhuriyet ile ilgili cümleler: İçinde cumhuriyet kelimesi geçen örnek cümleler nelerdir?

        Cumhuriyet kelimesi, Türkiye için büyük bir öneme sahip olan bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde resmen ilan edildiğinde ülke için yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Bu nedenle "Cumhuriyet" kelimesi, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini temsil eden bir sembol haline geldi. Peki, Cumhuriyet ile ilgili cümleler neler? İşte Cumhuriyet cümle içinde doğru kullanımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:33
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        Cumhuriyet ile ilgili cümleler
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        Cumhuriyet; demokrasi, laiklik ve insan hakları gibi temel değerleri benimseyen bir siyasi sistemi ifade eder. Ayrıca Türkiye'nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanır. Cumhuriyet kelimesi, Türk halkının kendi geleceğini şekillendirmek ve yönetimde söz sahibi olmak isteğini yansıtır. Peki, Cumhuriyet ile ilgili cümleler neler? İşte Cumhuriyet cümle içinde doğru kullanımı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İçinde Cumhuriyet Kelimesi Geçen Örnek Cümleler

        Türkiye Cumhuriyeti tarihi oldukça çeşitli ve karmaşık bir geçmişi kapsar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından, Türkiye, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından resmi olarak kurulan bir cumhuriyete dönüştü. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli bir dönemdir ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edildi. Ancak, Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlayan tarih, Kurtuluş Savaşı ve ardından gelen yıllar boyunca askeri darbeler, siyasi istikrarsızlık ve demokrasi mücadeleleri ile şekillendi. İçinde Cumhuriyet kelimesi geçen örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

        • Cumhuriyet, Türkiye'nin temel siyasi sistemi olarak kabul edilmektedir.
        • 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti resmen ilan edildi.
        • Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak kabul edilir.
        • Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik ilkelerini benimsemektedir.
        • Cumhuriyet, vatandaşların eşit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimini temsil eder.
        • Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de coşkuyla kutlanır.
        • Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür.
        • Cumhuriyet, Türkiye'nin modernleşme ve ilerleme yolunda attığı önemli bir adımdır.
        • Cumhuriyet, halkın kendi yönetimini seçme hakkını vurgular.
        • Cumhuriyet, Türkiye'nin bağımsızlığını simgeler ve milli egemenliği ön planda tutar.

        Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca önemli değişimler yaşamış ve bu değişimler ülkenin bugünkü durumunu şekillendirmiştir. Siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kalan Türkiye, tarihi boyunca kendine özgü bir kimlik geliştirmiştir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen reformlar, ülkenin modernleşmesi ve batılılaşması konusunda önemli adımlar atmıştır. Türk alfabesinin Latin alfabesiyle değiştirilmesi, laiklik ilkesinin kabul edilmesi, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi reformlar, Türkiye'nin modern dünyada daha fazla entegre olmasını sağlamıştır.

        Çağ ile ilgili cümleler
        Çağ ile ilgili cümleler

        Cumhuriyet Kısa Örnek Cümleler

        Cumhuriyet kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

        • Türkiye'de Cumhuriyet, 1923 yılında ilan edildi.
        • Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de kutlanır.
        • Cumhuriyet, demokrasi ve insan haklarına dayalı bir sistemdir.
        • Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.
        • Türk halkı, Cumhuriyet'in değerlerine bağlıdır.
        • Cumhuriyet, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynar.
        • Cumhuriyetin ilanı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir sonucudur.
        • Cumhuriyet, eşitlik ve özgürlüğü teşvik eder.
        • Türkiye'nin siyasi yapısı, Cumhuriyet'in ilkeleri doğrultusunda şekillenir.
        • Cumhuriyet, halkın yönetimde söz sahibi olduğu bir sistemdir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi, yalnızca iç dinamiklerle değil, aynı zamanda dış ilişkilerle de şekillenmiştir. Özellikle Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Orta Doğu'daki jeopolitik konumu ve diğer uluslararası faktörler ülkenin dış politikasını etkilemiştir. Cumhuriyet cümle içinde kullanımına göre oluşturulan diğer örnekler aşağıdaki gibidir.

        • Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923 yılına dayanır.
        • Cumhuriyet bayramları, coşku ve gurur içinde kutlanır.
        • Cumhuriyet, halkın egemenliğine dayalı bir yönetim biçimidir.
        • Ülkemizde Cumhuriyetin temel değerleri arasında laiklik ve demokrasi bulunur.
        • Cumhuriyetin ilanı, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.
        • Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır.
        • Cumhuriyet, eşitlik ve adalet ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.
        • Cumhuriyet döneminde birçok reform gerçekleştirilmiştir.
        • Cumhuriyetin temel amaçlarından biri, ulusun refahını artırmaktır.
        • Cumhuriyetin ilanı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferini simgeler.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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