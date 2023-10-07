Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni sezona başladı

Royal Opera House, La Scala, Metropolitan Opera gibi dünyanın önde gelen sanat kurumları ile iş birlikleri yapan Mariinsky Orkestrası, 10 Ekim’de CSO Ada Ankara’da düzenlenecek özel konserde ilk kez CSO ile aynı sahneyi paylaşacak. Marinnsky Tiyatrosu’nun Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni, dünyadaki en büyük orkestra şeflerinden Valery Gergiev’in yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, iki tarihi orkestra beraber çalarak Dmitri Shostakovich’in 7 numaralı Senfonisi 'Leningrad' ile muhteşem bir müzik şölenine imza atacak.