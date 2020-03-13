13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Bşakanlığı'nca yayımlanan yazıda koronavirüs önlemleri amacıyla kamuda çocuklu anneler başta olmak üzere engelli çalışınlar, 60 yaş üstü kişiler, kanser tedavisi gören hastalar, kronik solunum yolu, obezite, diabet, kalp damar, organ nakli olanlar ve kronik hastalar için 16 Mart 202 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 gün idari izinli sayılacak.
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafımdan yayımlanan yazıda ayrıca yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izin sayılacağı vurgulandı.
SÜT İZNİ KULLANANLAR, ENGELLİ ÇALIŞANLAR, KRONİK HASTALAR
Yazıda idari izinli sayılacak olan kamu personeli ise şöyle tanımlandı:
Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı7nın belirlediği dezavantajlı grupların (bağşıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacaklar...
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA DA AYNI TAKVİM UYGULANACAK MI?
Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kriterlere uyan kamu görevlilerin 'idari izin' kullanmasına yönelik olarak yayımlanan yazının ardından özel sektörün de kamu takvimini referans alacağı ve çalışanlarına benzer izin kullandıracağı tahmin ediliyor...
HABERTÜRK DUYURMUŞTU
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