13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında dün okulların bir hafta tatil edildiğini, sonrasında ise uzaktan eğitim verileceğini açıkladı. Virüsün çocuklarına bulaşmasından endişe eden aileler bu karara sevindi. Ancak çalışan anne ve babalar, şimdi küçük çocuklarına kimin bakacağını düşünüyor.
Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in Para Gündem programında aktardığı bilgiye göre çocuğuna bakacak kimsesi olmayan aileler için de bir hazırlık yapılıyor. Buna göre küçük çocuğu olan ailelerde anne ya da baba izinli sayılacak. Uygulamanın ne şekilde yapılacağına yönelik çalışmalar sürerken konu ile Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geleceği öğrenildi.
ÖNCE TATİL SONRA UZAKTAN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün detaylarını anlattığı önlemler kapsamında okullar 16 Mart tarihinden başlamak üzere 1 hafta tatil edildi. Bakan Selçuk, 30 Mart'ta itibaren de uzaktan eğitime geçileceğini "Uzaktan eğitim, ders ortamını evlere taşıyacak. İlk ve orta derecelik okullarımızda yeniden yapılandırılarak tv ortamından sunulacaktır. Hangi teknoloji ile hani içeriği nasıl vereceğimizle ilgili bir alt yapı hazırladık" sözleriyle duyurdu.
ÜNİVERSİTELERE ÜÇ HAFTA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından gazetecilere dün açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini açıkladı. Üniversitelerde 3 haftalık tatili YÖK koordine edecek. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre 3 haftalık tatil sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüsün seyrine göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesinin ardından karar verilecek. Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin tatiline ilişkin önümüzdeki günlerde rektörlerle yapılacak değerlendirme sonrası karar verilecek.
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