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        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde ve 3 büyük şehirde bayramda beklenen hava durumunu ile sıcaklıklar hakkında açıklamada bulundu. İşte bayramda yağış uyarısı verilen bölgeler...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:52
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        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu açıkladı. Özhaseki, hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

        "SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE"

        DHA'da yer alan habere göre Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir.

        "RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYORUM"

        Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        BAYRAMIN 1. GÜNÜ AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİ YAĞMURLU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1'inci günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yağmurlu olacağı öğrenildi.

        BAYRAMIN 2. GÜNÜ KARADENİZ YAĞIŞLI

        Bayramın 2'nci günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nda sağanak bekleniyor.

        BAYRAMIN 3. GÜNÜ DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SAĞANAK

        bayramın 3'üncü günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        SICAKLIKLAR 16-27 DERECE ARASINDA OLACAK

        Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

        ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

        Bayramda hava durumu tahmini 3 büyük ilde ise şöyle: "Ankara; genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

        İstanbul; genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

        İzmir; genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak."

        Bayramda hava nasıl olacak?
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        #bayram hava durumu
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