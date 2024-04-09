Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge öldü
Gaziantep'te yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda 4 yaşındaki Bilge Zer, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi
Gaziantep'te babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge Zer (4), yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İ. Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı.
Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.