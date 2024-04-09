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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı - Güncel haberler

        Babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge öldü

        Gaziantep'te yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda 4 yaşındaki Bilge Zer, babasının kullandığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:30
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        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
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        Gaziantep'te babasının kullandığı traktörün altında kalan Bilge Zer (4), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi Göçmez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan evine dönen İ. Zer'in kullandığı traktör, kızı Bilge'ye çarptı.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Traktörün altından çıkarılıp, hastaneye kaldırılan küçük kız, kurtarılamadı.

        Baba Zar gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #gaziantep
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