Süper Kupa'da Fenerbahçe cephesinden faul ve Kerem Aktürkoğlu iddiası!

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Mücadeleye A takım yerine U19 takımından gençlerle çıkan Fenerbahçe, maçın ilk saniyelerinde faul yaparak oyunu durdurmayı ve sahaya çekilmeyi planladı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçeli oyunculara "Biz topu zaten dışarı atacağız. Faul yapmanıza gerek yok" dediği ileri sürüldü. Fenerbahçeli gençlerin bu nedenle faul yapmadan beklediği ifade edilirken uzun pasın ardından gelen gol ise şaşkınlık yarattı.

SANTRA YAPMADAN ÇEKİLDİLER Sarı-lacivertli futbolcular, golün ardından santra yapmadı ve sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların tamamının soyunma odasına gitmesinin ardından karşılaşmayı tatil etti. Galatasaraylı oyuncular, müsabakanın yarıda kalması sonrasında sevinç yaşadı ve daha sonra antrenman maçıyla geceyi noktaladı.

SOSYAL MEDYADA KEREM GÜNDEM OLDU Öte yandan Fenerbahçe cephesinin Kerem ile ilgili iddiasının ardından maçın ilk dakikasındaki görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz biçimde orta sahanın sol çizgisinde bulunduğu ve herhangi bir aksiyon almadığı görüldü. .png