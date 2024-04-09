"TÜRKİYE’DE BİRÇOK KİŞİ BUNU ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Yörüngesini 71 yılda tamamlayan ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’nı görüntülediği anları da heyecanla anlatan Batuhan Dereli, kendisi gibi birçok amatör astrofotoğrafçının, dev kuyruklu yıldızı görüntülemek için, nisan ayından itibaren yönünü batı ufkuna çevirdiğini söyleyerek, "Şu an bütün amatör astrofotoğrafçılar teleskobunu ve kamerasını batı ufkuna çevirdi. Türkiye’de birçok kişi bunu çekmeye çalışıyor ve biz de bunu çekmek için 6 defa uğraştık.

Son denememizde ve öncesindeki 2 denememizde mükemmel görüntüler elde ettik. Aslında 3 aydır bunun yaklaştığı biliniyor. ‘Şeytan Kuyruklu Yıldızı’ olarak biliniyor. İçindeki patlamalar şeytan boynuzu şeklinde görülüyor. Bunun bu şekilde olması, çıplak gözle görebileceğimiz anlamına gelmiyor. Dürbün ya da teleskoba ihtiyacınız var. Ama herhangi bir fotoğraf makineniz varsa, sabitleyin ve batı ufkundan 30 saniye pozlama alın" ifadelerini kullandı.