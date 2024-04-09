Amatör bahçıvanların yaptığı 10 yaygın hata!

YÜRÜME YOLLARI HAZIRLAMAMAK

Birçok yeni bahçıvan, bahçesini tasarlarken etrafta rahatça dolaşmak için yollar koymayı unutuyor. Bazen bahçıvanlar alanlarını çiçek, meyve ve sebzelerle doldurma tuzağına düşüyor ancak bitkileri sulamak için yataklara giden bir yollarının olmadığını fark ettiklerinde her şey için çok geç oluyor. Bu nedenle bitki ekimi için mutlaka yürüme yollarının planını yapmayı unutmayın.