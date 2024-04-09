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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"

        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"

        Kar ve tipi nedeniyle, 4.5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolu, dün yeniden trafiğe açıldı. Ağır kış şartları nedeniyle kış boyunca trafiğe kapatılan Ardahan-Ardanuç Karayolu'nun sürekli açık kalması için bölge halkı yetkililerden talepte bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:21
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        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
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        Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, 18 Mart'ta başlatılan karla mücadele çalışmaları, aralıklarla yağan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 20 günde tamamlandı.

        BÜLBÜLAN GEÇİDİ'NDE RAKIM: 2 BİN 581

        AA'da yer alan habere göre kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde yapılan karla mücadelenin ardından yol araçların geçişine açıldı.

        21 KASIM'DA ULAŞIMA KAPATILDI

        Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yol, 21 Kasım 2023'te ulaşıma kapatılmıştı. Ekipler, yolun birçok noktasında 1 metreyi aşan kar kütlelerinin olduğunu, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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        "EKONOMİ VE TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

        İHA'da yer alan habere göre de Ardahan'da kışın kapatılan yollar statüsünde olan Ardahan-Ardanuç Karayolu, yaklaşık 4-5 ay süreyle trafiğe kapatılıyor. Bölge halkı, Ardahan-Ardanuç kara yolunun kışın yaklaşık 5 ay araç geçişlerine kapandığını ve bunun bölgedeki ekonomi ve turizmi olumsuz etkilendiğini ifade ettiler.

        "YOL YILIN 12 AYI AÇIK OLSUN"

        Bayram Bozkurt, karayolunun mevsimlik olarak ulaşıma açık tutulduğunu söyleyerek, "Bölge halkı için büyük önem arz eden Ardahan-Ardanuç yolu maalesef kış aylarında kapalı tutuluyor. Güvenli bir yol güzergahı burası. Bizim talebimiz Bülbülan geçidinde bakımevinin kurulması ve yılın 12 ayı boyunca trafiğe açık tutulması gerekir.

        "HER AÇIDAN ÖNEM ARZ EDİYOR"

        Sadece bu yolun mevsimlik olarak açık tutulması bizim için yeterli değil. Bu güzergahı Ardahan’ı Kafkaslara bağlayan Posof Türkgözü gümrük kapısı ile Çıldır Aktaş gümrük kapısını kullanan TIR sürücüleri de kullanmakta. Yani her açıdan önem arz eden bu güzergahın yıl boyu açık kalmasını talep ediyoruz" dedi.

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        #Ardahan
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