REKLAM advertisement1

İstanbul Sancaktepe'de olay, 5 Nisan günü saat: 00.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi.

2 ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE YAKLAŞTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Mesut Aras, park ettiği otomobilinden indiği sırada iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 şüpheli otomobil ile yanına geldi.

GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR Araçtan inen şüphelilerden biri tabanca ile Aras’a ateş etti. Aras, kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemeler çok sayıda boş kovan bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Haberi alıp olay yerine gelen Mesut Aras'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Aras'ın cansız bedeni cenaze aracı ile İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ZANLILARIN ARAÇLARI YANMIŞ HALDE BULUNDU Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında incelenen görüntülerden olayda kullanılan araç Eyüpsultan’da bir ormanda yanmış olarak bulundu. 3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Devam eden çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yasin Tolga T. (25), Emre B. (24) ve Cem Ö. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de cezaevine gönderilirken olayın geçmişten gelen alacak verecek husumetinden kaynaklandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.