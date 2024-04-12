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        Haberler Sağlık Bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks çayı tarifleri

        Bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks çayı tarifleri

        Ramazan Bayramı'nda tatlıya hayır diyemeyenler için bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks arayışına girenler için pratik tarifler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 08:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:50
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        • 1

          MALZEMELER

          1 çay kaşığı papatya

          1 çay kaşığı rezene

          1 çay kaşığı gül kurusu

          1 çay kaşığı yeşil çay

          1 çay kaşığı hibuskus (Kuşburnuna benzeyen bir bitkidir. Hibuskusu aktarlarda bulabilirsiniz)

        • 2

          HAZIRLANIŞI

          Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Demlenince süzüp için. Yemekten 15 dakika sonra içilebilir.

        • 3

          MALZEMELER

          2 litre suyun içerisine;

          * Yarım demet yıkanmış ve çentilmiş maydanoz

          * 3 silme yemek kaşığı yeşil çay

          * 1 adet yıkanmış ve küp küp doğranmış yeşil elma

          * 3-4 top çekilmemiş karabiber

          * 3-4 adet karanfil

        • 4

          YAPILIŞI

          Tek taşım kaynatın. İçindeki malzemeyi süzüp çayı buzdolabında saklayın. Her gün en fazla 750 ml tüketebileceğinizi unutmayın.

        • 5

          KEREVİZ SAPLI ÖDEM ATAN TARİF

          Malzemeler

          1 salatalık,

          3-4 adet kereviz sapı,

          Yarım limon suyu,

          200-250 ml yeşil elma suyu,

        • 6

          YAPILIŞI

          Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi sabahları aç karnına tüketmeniz önerilir böylelikle vücutta biriken ödem kolaylıkla atılabilir.

        • 7

          ANANASLI ÖDEM ATAN TARİF

          Malzemeler

          1 litre su

          1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi

          Yarım demet maydanoz

          3-4 dilim yeşil elma

          3-4 dilim taze zencefil

          2-3 dilim ananas

        • 8

          YAPILIŞI

          Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi her öğününüzden önce 1 bardak tüketmeniz önerilir. Bu kür sayesinde vücudunuzda biriken fazla su atılacak ve ödemden kurtulabilirsiniz.

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