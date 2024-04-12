Bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks çayı tarifleri
Ramazan Bayramı'nda tatlıya hayır diyemeyenler için bayram sonrası ödem attıran çay ve detoks arayışına girenler için pratik tarifler haberimizde...
- 1
MALZEMELER
1 çay kaşığı papatya
1 çay kaşığı rezene
1 çay kaşığı gül kurusu
1 çay kaşığı yeşil çay
1 çay kaşığı hibuskus (Kuşburnuna benzeyen bir bitkidir. Hibuskusu aktarlarda bulabilirsiniz)
- 2
HAZIRLANIŞI
Büyük bir fincana malzemeleri koyun. Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. Demlenince süzüp için. Yemekten 15 dakika sonra içilebilir.
- 3
MALZEMELER
2 litre suyun içerisine;
* Yarım demet yıkanmış ve çentilmiş maydanoz
* 3 silme yemek kaşığı yeşil çay
* 1 adet yıkanmış ve küp küp doğranmış yeşil elma
* 3-4 top çekilmemiş karabiber
* 3-4 adet karanfil
-
- 4
YAPILIŞI
Tek taşım kaynatın. İçindeki malzemeyi süzüp çayı buzdolabında saklayın. Her gün en fazla 750 ml tüketebileceğinizi unutmayın.
- 5
KEREVİZ SAPLI ÖDEM ATAN TARİF
Malzemeler
1 salatalık,
3-4 adet kereviz sapı,
Yarım limon suyu,
200-250 ml yeşil elma suyu,
- 6
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi sabahları aç karnına tüketmeniz önerilir böylelikle vücutta biriken ödem kolaylıkla atılabilir.
-
- 7
ANANASLI ÖDEM ATAN TARİF
Malzemeler
1 litre su
1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi
Yarım demet maydanoz
3-4 dilim yeşil elma
3-4 dilim taze zencefil
2-3 dilim ananas
- 8
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri blender ya da katı meyve sıkacağından geçirin. Bu tarifi her öğününüzden önce 1 bardak tüketmeniz önerilir. Bu kür sayesinde vücudunuzda biriken fazla su atılacak ve ödemden kurtulabilirsiniz.