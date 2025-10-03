Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi - Para Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:35
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        Eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışlarının etkili olduğunu vurguladı.

        Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamaların olabileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."

