Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bir denge bulunacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Yılmaz, "Doğru bir yönde rakamlarımız hareket ediyor, riskleri düşürmüş durumdayız, sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Bugünün jeopolitiği, küresel ve bölgesel şartlarında Türkiye'nin istikrar ihtiyacının her zamankinden daha yüksek seviyede olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin siyasi istikrarı garanti eden bir model olarak çok önemli görevi icra ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Türkiye'nin birçok kriz, afette yönetim sorunu ve dış politika sıkıntıları yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatandaşımızın, milletimizin onay verdiği bir sistem olarak ülkemizin, milletimizin menfaatleri açısından son derece etkili bir rol oynamaktadır. Her sistem gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de geliştirilmeye, iyileştirilmeye, daha iyi bir noktaya taşınmaya elbette açık bir sistemdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz." dedi.

Yerli ve milli olarak üretilen Togg'a her türlü desteği verdiklerini, bugüne kadar 40 binden fazla üretilen yerli otomobilin yollara çıktığını söyleyen Yılmaz, "İnanıyorum ki yeni modelleriyle Togg çok daha güçlü şekilde devam edecektir. Nasıl ki konvansiyonel otomobillerde çok sayıda firma varsa, elektrikli otomobillerde de ülkemizde çok sayıda firma olması kapasitemizin çeşitlenmesi ve artması, hem iç tüketiciler hem de ihracat gücümüz açısından çok daha olumlu bir durumdur. Biz bunları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Klasik otomobillerde merkez olduğumuz gibi elektrikli otomobillerde de üretim merkezi olmaya kararlıyız." diye konuştu.

"Bölgemizde savaş, çatışma görmek istemiyoruz, barış, huzur ve refah görmek istiyoruz. Türkiye olarak buna öncülük yapmaya devam edeceğiz. Bu bölge üzerinde emperyalist emelleri olanların tuzağına düşmeden, bu coğrafyanın ve medeniyetin insanları olarak birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. Çok zor günler yaşadılar, şimdi ise oradaki güvenlik, siyasi, kurumsal ve ekonomik ortamın gelişmesiyle inanıyorum ki belli bir süreç içinde ülkelerine döneceklerdir. Giden kardeşlerimiz, Türkiye ile hem kültürel, sosyal ve siyasi bağlar hem de ekonomik ilişkiler anlamında çok daha olumlu rol oynayacaklardır. Bir yandan da risklere karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelebilecek terör, göç tehditlerine karşı ilgili kurumlarımız her türlü tedbiri alıyor, her türlü gelişmeyi de yakından takip ediyoruz. Suriye'nin önümüzdeki dönemde çatışma ve istikrarsızlık unsuru değil, bölgemizin büyümesi ve gelişmesi için çok farklı bir konuma geleceğine yürekten inanıyorum."