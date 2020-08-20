Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ne açıklayacak?

Reuters haber ajansının bir Türk kaynağına dayandırdığı haberinde, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda doğalgaz bulunduğunu aktarıldı.

Reuters'a konuşan kaynak, "Rezervin 800 milyar metreküp hacminde olmasının beklendiğini belirten kaynak “Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Yetkili, üretime başlamanın ise 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini söyledi. Yatırım maliyetiyle ilgili de bilgi veren yetkili, 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti.